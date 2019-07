© foto di J.M.Colomo

Qualche problema in casa Barcellona, soprattutto dopo l'arrivo di Frenkie De Jong. Alena, dopo l'arrivo dell'ex centrocampista dei lancieri, non ha digerito il cambio di maglia non comunicato: "La verità è che mi sono sentito molto male per il fatto che il club non mi ha nemmeno inviato un messaggio per chiedermi del cambio di numero. Sono cose che a volte accadono in questo club e che non capisco. Hanno promesso a De Jong che avrebbe indossato il 21 senza chiedermelo prima. Dargli la numero 21 era una questione tra me e lui. Avrei gradito un messaggio da parte del club".

Ma il giocatore ha specificato anche la successiva richiesta del centrocampista olandese, i due si sono chiariti e l'ex numero 21 blaugrana ha deciso di cedere il numero al nuovo centrocampista di Valverde: "È venuto il primo giorno e me lo ha chiesto in un modo molto umile. Mi ha detto che l'ultima parola sarebbe spettata a me. Mi ha spiegato che il 21 per lui aveva un significato non solo sportivo ma anche sentimentale e ovviamente io ho deciso di dargli questo numero senza pensarci".