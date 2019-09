Barcellona, Aleñá vicino al Betis nelle ultime ore di mercato ma è saltato

© foto di J.M.Colomo

Sembrava tra i giocatori destinati a lasciare il Camp Nou (anche in virtù del numero 21 sottrattogli "a forza" per darlo a De Jong) e invece il talentuoso centrocampista Carles Alena è ancora in forza al Barcellona. Canal Sur Radio racconta un retroscena estivo sul suo conto: nelle ultime ore sembrava destinato a trasferirsi (con ogni probabilità in prestito) al Real Betis, ma l'operazione alla fine non è stata concretizzata.