Barcellona, altro tentativo per Antoine Griezmann

I rapporti tra Barcellona e Atletico Madrid si sono complicati con l'affare Griezmann. Il comunicato del club è stato molto duro nei confronti dei blaugrana e dunque ci potrebbero essere delle complicazioni per quanto riguarda l'acquisto del calciatore francese. Secondo quanto riportato da Marca i catalani cercheranno un'ulteriore offensiva nei prossimi giorni per convincere i colchoneros: al momento la società non riesce a trovare la formula adatta per poter soddisfare le richieste economiche del club madrileno, ma nelle prossime ore ci potrebbe essere un nuovo contatto tra le parti.