Barcellona, Amor: "Messi rende spettacolari anche le cose più semplici"

Guillermo Amor, dirigente del Barcellona, ha analizzato così ai microfoni di Movistar TV la vittoria per 5-1 di ieri contro il Real Valladolid: "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato e Messi ha giocato ai suoi livelli, ha segnato due reti e fatto altrettanti assist. È difficile trovare qualcosa che Leo non faccia bene, rende spettacolari anche le cose più semplici. È un calciatore da 10 in tutti i sensi, come ha sempre dimostrato nella sua lunga carriera".