Barcellona, ancora esclusione per Malcom: viaggia a Valencia e va in tribuna

Ennesima esclusione per Malcom che continua a non trovare spazio nel Barcellona. L'ex giocatore del Bordeaux infatti è stato convocato da Valverde per la sfida contro il Valencia, ha viaggiato con la squadra al Mestalla ma alla fine è rimasto in tribuna, non andando nemmeno in panchina. Malcom ha giocato appena 25 minuti in gare ufficiali in questa prima parte di stagione.