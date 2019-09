Barcellona ancora senza vittorie in trasferta: non accadeva da 25 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la prima volta in 25 anni il Barcellona non è ancora riuscito a vincere una delle prime tre trasferte di campionato. La squadra di Valverde infatti è stato sconfitto per 1-0 alla prima giornata in casa dell'Athletic Bilbao, poi ha pareggiato per 2-2 in casa dell'Osasuna e ieri ha perso 2-0 contro il Granada. Zero vittorie in tre trasferte dunque per i blaugrana, un record negativo che non si verificava dalla stagione 1994-1995.