Barcellona, André Gomes: "La situazione è cambiata, un sogno essere qui"

© foto di Imago/Image Sport

Nella gara vinta contro il Leganes, André Gomes è partito titolare nel Barcellona e dopo la vittoria ha parlato del suo futuro: "Sono molto contento, voglio ringraziare i tifosi per tutto l'amore e l'attenzione che hanno avuto con me. Penso che le cose siano cambiate, sappiamo che a nessuno piacciono i fischi. Ora mi hanno dato tanto amore visto che ho dato tutto ciò che potevo alla causa. Stiamo tutti facendo il lavoro come dovremmo. Ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi. Futuro? La mia preoccupazione è di essere qui, di condividere il mio tempo con i migliori giocatori del mondo, di divertirmi e far divertire i tifosi. È un sogno essere al Barça, è quello che amo di più, fare del mio meglio per continuare qui e raggiungere gli obiettivi".