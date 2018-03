Barcellona, Andre Gomes potrebbe non partire: interviene Messi

© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi in soccorso di André Gomes. Per complicare i piani di mercato di Juventus e Milan. Secondo la stampa iberica, l'argentino non era a conoscenza dei problemi personali del centrocampista portoghese, che di recente ha spiegato di avr paura di uscire di casa. Una volta venuto a sapere delle difficoltà del collega, Messi sarebbe intervenuto con la dirigenza, chiedendo di valutare con attenzione se cederlo oppure no: la decisione, per l'influente 10, andrebbe lasciata a Gomes. E Messi ha fatto capire che lo spogliatoio appoggerebbe la sua scelta, qualsiasi essa sia.