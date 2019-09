© foto di J.M.Colomo

Ansu Fati, nato in Guinea-Bissau e trasferitosi presto a Siviglia, è la nuova stellina del Barcellona. Proveniente dalla cantera, ha già strabiliato tutti in quest'avvio di Liga. E adesso ci sono due federazioni che se lo contendono per le rispettive nazionali. La decisione - si legge su Sport - è già stata presa: il più giovane marcatore in Liga con la maglia del Barça giocherà per la Spagna e l'ha già comunicato alla società.