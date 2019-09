La favola di Ansu Fati si ferma, almeno per una giornata. La giovanissima star del Barcellona non è stata infatti convocata per la gara di domani contro il Getafe a causa di un problema al tendine del ginocchio destro. Un'esclusione in via precauzionale, per non caricare di troppe responsabilità fisiche e psicologiche l'attaccante classe 2002.