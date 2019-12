Ansu Fati, giovane talento del Barcellona fresco di rinnovo, ha parlato dopo la firma del prolungamento con il Barça: "La Masia è la scuola migliore del mondo. Mi hanno aiutato in tutto dal primo giorno in cui sono arrivato. Dal primo giorno ho imparato molto da tutti. Anche nei momenti difficili, sono sempre stati pronti a supportarmi. Lavorare ogni giorno con i migliori è un sogno. Da ora in poi continuerò a lavorare al massimo per avere l'opportunità di continuare a giocare e divertirmi. Tutto il resto sarà solo una conseguenza del mio impegno".