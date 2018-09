Barcellona, Araujo ha 100 mln di clausola e 200 se sale in prima squadra

© foto di J.M.Colomo

Come da tradizione del calcio spagnolo, nei contratti dei calciatori vengono inserite le cifre delle clausole rescissorie. E per prassi si parla sempre di numeri molto alti: non fa eccezione neanche il trasferimento di Ronald Araujo al Barcellona, ufficializzato qualche ora fa. I blaugrana si sono aggiudicati il capitano della selezione U20 dell'Uruguay dal Boston River per 1,7 milioni, e nel suo contratto è stata inserita una clausola monstre: 100 milioni, che raddoppieranno in caso di passaggio nelle fila della prima squadra. Blindato è dir poco.