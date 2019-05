Barcellona, assalto finale a de Ligt. Ma prezzo sale e l'affare si complica

© foto di Imago/Image Sport

"Assalto finale a de Ligt". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Sport, che ovviamente si riferisce al mercato del Barcellona, club che ha inserito il gioiello dell'Ajax in cima alla lista per la difesa.

Dettagli - Il quotidiano catalano racconta che il Barça è consapevole del fatto che adesso le negoziazioni si sono complicate per l'exploit del club olandese in Champions League, con il suo capitano Matthijs de Ligt tra i protagonisti assoluti. E, di conseguenza, la società blaugrana proverà a fare un tentativo in tempi brevi, contattando l'entourage, che intanto fa sapere che già ci sono state altre offerte.