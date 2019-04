© foto di J.M.Colomo

Alle 20.45 il Barcellona ospiterà l'Atletico Madrid al Camp Nou per il big match di Liga. A pochi giorni dalla sfida contro il Manchester United, Ernesto Valverde non fa turnover e schiera Messi con Coutinho e Suarez, mentre Simeone risponde con Griezmann e Diego Costa ma lascia Morata in panchina.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio, Rakitic, Arthur; Messi, Suárez, Coutinho.

ATL. MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe Luis; Koke, Thomas, Rodrigo, Saül; Griezmann e Diego Costa