Barcellona, Aubamayeng oggi è il nome più caldo per il dopo-Suarez

© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona continua a cercare un attaccante per raccogliere la pesante eredità di Luis Suarez già a gennaio. Secondo il Mirror, l'opzione più concreta in questo momento è Pierre-Emerick Aubamayeng, punta gabonese dell'Arsenal. L'ex Milan, in quest'avvio di stagione, ha segnato finora ben 9 gol in 13 partite e i blaugrana sono già pronti all'offerta.