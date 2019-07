© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avvocato di Antoine Griezmann, Sevan Karian, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano francese L'Equipe in cui critica la dichiarazione rilasciata dall'Atlético Madrid in relazione all'erogazione della clausola di 120 milioni di euro del calciatore francese in favore del Barcellona: "L'Atletico Madrid ha agito con una mala fede allucinante. Hanno detto il contrario di quello che ci hanno detto in privato", ha spiegato Karian che poi ha annunciato anche che se l'Atletico adotterà delle misure per contrastare questa operazione, loro agiranno di conseguenza e ''faranno ciò che è necessario".