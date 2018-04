Barcellona, Bartomeu avvisa Montella: "Vogliamo la quarta Copa di fila"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In occasione del pranzo dirigenziale con il Siviglia, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato della finale di Copa del Rey in programma questa sera al Wanda Metropolitano di Madrid: "Ancora una volta il Barcellona ha raggiunto una finale del coppa. Un torneo che ci piace, è il quinto anno consecutivo che raggiungiamo la finale. Veniamo con la missione e il desiderio di vincere per la quarta volta consecutiva, e in totale per la 30esima volta questa coppa. Quindi l'ambizione è massima, spero che la gente veda una bella partita e ci sia un grande spettacolo".