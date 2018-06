Barcellona, Bartomeu blinda Dembelé: "Non andrà da nessuna parte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, intervistato da ESPN, ha escluso la possibile partenza di Ousmane Dembelé dopo una sola stagione in maglia blaugrana: "Dembelé non andrà da nessuna parte. È un calciatore molto giovane dal quale ci aspettiamo grandi cose. La prossima stagione sarà differente. Il primo anno al Barcellona non è facile per nessuno".