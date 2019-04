© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neymar è passato nel 2017 al PSG dal Barcellona per 222 milioni di euro. E il brasiliano è diventato il giocatore più caro della storia del calcio. Secondo Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça, il club ha adesso un giocatore migliore di Neymar. "Ho gà spiegato che abbiamo un progetto con Dembélé e Coutinho. Il livello di Dembélé è migliore di Neymar. E' un giocatore più forte e si è già adattato", ha detto in un'intervista a TVE. Dembélé è arrivato al Barcellona nel 2017 per 120 milioni di euro dal Borussia Dortmund.