Barcellona, Bartomeu: "Dobbiamo iniziare a pensare al dopo-Messi"

Intervistato da Reuters, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha guardato per la prima volta oltre Lionel Messi: "Abbiamo l'obbligo di lavorare per il post-Messi. Stiamo prendendo nuovi giocatori proprio per questo. Da presidente del Barcellona spero naturalmente che Messi resti ancora tanti anni con noi, ma dobbiamo iniziare a muoverci per non farci trovare impreparati una volta che Leo deciderà di smettere di giocare".