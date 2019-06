Intervistato da RAC 1, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha parlato del possibile arrivo di Antoine Griezmann. Alla domanda: "Il Barça può negare che ci sia stato qualcosa con Griezmann?" ha risposto: "Lo abbiamo sempre detto, non abbiamo parlato, non c'è nulla e vedremo come si evolverà il mercato in questi giorni o settimane".