Barcellona, Bartomeu: "Il rinnovo di Messi è già firmato. Annuncio a breve"

"Tutto è già firmato". Cosa? Il rinnovo di contratto di Lionel Messi col Barcellona. Lo assicura Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, a Sport: "Sono tre contratti, uno con la Fondazione Messi, un contratto di immagine con Messi e un contratto lavorativo che ha firmato suo padre, che ha il potere di firma".

Cosa manca?

"Che torni Leo e che facciao la foto ufficiale. Il contratto è già firmato, è valido, con data 30 giugno, curiosamente. Curiosamente, lo stesso giorno in cui Messi si è sposato. Non ci sono problemi, manca solo la firma ma siamo tranquilli".

Perché non è arrivato prima il rinnovo?

"Per problemi di calendario: ora tornerà il 6 o il 7 di settembre, il 9 giochiamo. Vediamo quale sarà il momento giusto. Il 30 giugno si è spostato, poi è andato in Giappone, poi abbiamo avuto vari impegni. Lui triste? Non la vedo così, mi sembra tranquillo".