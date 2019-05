Barcellona, Bartomeu: "Piena fiducia in Valverde. Vogliamo la doppietta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valverde resta a Barcellona. L'ennesima conferma arriva direttamente dal presidente del club catalano, Josep Maria Bartomeu, che ha dichiarato durante l'assemblea dei soci anziani: Ci fidiamo pienamente di Valverde, è una persona che aiuta con intelligenza la nostra squadra. Non capisco i tifosi insoddisfatti dopo aver vinto Liga, Supercoppa, dopo essere arrivati in semifinale di Champions e in finale di Copa del Rey. Vincere il campionato è un motivo di vanto e voi lo sapete meglio di tutti. Significa tanto per noi. Ora concentriamoci per la Copa del Rey: fare un'altra doppietta significherebbe tanto per la nostra storia".