Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervistato da Cadena SER Catalunya è tornato sulla questione legata al rinnovo di Ivan Rakitic spiegando che la vicenda non causa ansie in casa blaugrana: "Ha un contratto fino al 2021 con opzione per la stagione successiva. Fino ad ora siamo stati molto concentrati sulla ristrutturazione di Jordi Alba, che è il miglior terzino sinistro del mondo. Con Ivan parleremo, ora siamo concentrati sul finale di questa stagione per poi preparare la prossima". Bartomeu ha anche chiarito che nella valutazione del rinnovo del centrocampista croato, il criterio sportivo prevarrà su quello economico. "Abbiamo sempre fatto così tranne nel 2010, quando abbiamo dovuto vendere Dmytro Chygrynskiy".