Barcellona, Bartomeu si muove per Neymar: il PSG dice no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain dice no al Barcellona per Neymar. Il giornale Le Parisien informa che il club catalano ha provato a muovere i primi passi per un clamoroso ritorno del brasiliano al Camp Nou, ma la dirigenza transalpina ha rifiutato questo scenario. A muoversi, per il Barça, è stato il presidente Josep Maria Bartomeu in persona: il PSG, almeno al momento, non vuole parlarne.