Barcellona, Bartomeu: "Valverde? Tre anni insieme potrebbero bastare"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato a Catalunya Radio del futuro del tecnico Ernesto Valverde: "La responsabilità di allenare questo club è molto alta. Qui l'opzione è vincere tutto, se non lo fai, non è una buona stagione. Ha un contratto fino al 2021, ma in primavera c'è un'opzione in cui può decidere di non andare avanti. L'abbiamo con tutti gli allenatore. Deciderà lui o noi. Tre anni potrebbero essere sufficienti per il nostro rapporto. Dobbiamo prendere una decisione insieme".