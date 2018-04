Barcellona, Bartomeu: "Vogliamo rinnovare il contratto di Umtiti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervistato da Cadena SER ha parlato del mercato del Barça e della possibilità di vedere in futuro Neymar con la maglia del Real Madrid: "Non sarebbe un problema per me, mi piace vedere ottimi giocatori nella Liga. Ha un contratto con il PSG per i prossimi quattro anni. Per prima cosa pensiamo al Barcellona, poi a rendere competitiva la Liga. La nostra diretta rivale è la Premier League. Umtiti? È importante per la squadra, ha ancora tre anni di contratto e vogliamo prolungare il suo contratto con il Barcellona. Griezmann? Rispettiamo tutte le squadre, così come chiediamo rispetto per la nostra. È un ottimo giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid".