Barcellona, Beckham vuole portare Suarez a Miami nel 2020

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Esport3, il proprietario dell'Inter Miami David Beckham sta progettando di puntare su Luis Suarez in vista dell'inizio dell'avventura nel calcio statunitense. L'ex Nazionale inglese ha da poco superato gli ultimi ostacoli burocratici per dare il via alla propria franchigia negli States e, in vista del 2020, vorrebbe puntare sull'attaccante del Barcellona.