Barcellona, bloccata la cessione di Philippe Coutinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Negli ultimi giorni sta succedendo di tutto in Spagna e dopo il caso Bale anche la cessione di Philippe Coutinho è stata bloccata. Il brasiliano, valutato 120 milioni di euro, non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Paris Saint-Germain rimane l’opzione più concreta, anche perché il mercato in Premier League si chiude l’8 agosto e il Liverpool ha già respinto al mittente le eventuali voci. Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha dichiarato che il giocatore non è in vendita, ma visto ciò che è successo tutto può ancora cambiare.