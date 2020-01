© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal - secondo quanto rivelato da La Vanguardia - dovrà ricorrere alla giustizia ordinaria se intende procedere con la denuncia presentata contro il Barcellona per il presunto mancato pagamento dei bonus maturati (2,4 milioni di euro) nella scorsa stagione sportiva. Il cileno, attraverso i suoi avvocati, aveva inviato il 5 dicembre un reclamo alla Comisión Mixta per evidenziare che i soldi extra che gli spetterebbero - per il 60% delle gare disputate - non sono mai stati versati. "La chiave - si legge nell'articolo del portale spagnolo - è specificare quanti minuti devono essere giocati nel corso di una partita per poterla definire una presenza a tutti gli effetti. La soglia di solito è 45 minuti; Vidal non ha giocato in modo continuativo e non ha raggiunto sempre quel minutaggio. In gran parte delle gare ha giocato come sostituto". Lo riporta Fcinternews.it.