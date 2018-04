Barcellona, Busquets domani torna in gruppo: sarà ok per la Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergio Busquets è pronto a recuperare per la Roma. Il centrocampista del Barcellona ieri si è allenato a parte a causa di un problema al piede destro e salterà la sfida contro il Leganes per precauzione ma domani tornerà ad allenarsi normalmente in gruppo e sarà dunque a disposizione per la sfida di martedì contro la Roma in Champions League. Resta però da vedere se Valverde lo rischierà dal primo minuto all'Olimpico.