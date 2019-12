© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altra vittoria per il Barcellona che continua a viaggiare in testa alla classifica di Liga a braccetto con il Real Madrid, dopo il 5-2 rifilato al Maiorca: "Abbiamo fatto un primo tempo molto completo e il pressing avversario ci ha dato molti benefici. È questa la strada da seguire", ha detto Sergio Busquets dopo la partita. "Messi? Ancora una tripletta, non resta che godercelo", ha aggiunto il centrocampista che ha parlato anche della situazione di Rakitic, sul mercato ma titolare ieri al Camp Nou: "Sono decisioni del mister, c'è molta concorrenza".