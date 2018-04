Barcellona, Busquets: "Non so come questa sia la stessa squadra di Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Busquets, in una dichiarazione rilasciata a Teledeporte, ha riconosciuto come il Barcellona visto in finale di Copa del Rey contro il Siviglia era radicalmente contrario a quello visto a Roma: "Ogni partita è diversa, sembra incredibile che questa squadra sia la stessa di quella di Roma. È finita bene e siamo felici di aver vinto il titolo".