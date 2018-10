Barcellona, c'è il Valencia sull'ex interista Rafinha

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non è riuscita a trattenerlo in nerazzurro dopo la parentesi dello scorso anno. Adesso Rafinha si prepara a salutare nuovamente Barcellona, visto l'impiego ridotto in casa blaugrana. Sport scrive che il calciatore vuole cambiare aria e sulle sue tracce c'è il Valencia: i taronges potrebbero presentare un'offerta per puntare sull'ex nerazzurro a partire da gennaio.