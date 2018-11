© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un nome nuovo nel mirino del Barcellona. Che cerca un difensore centrale per sopperire alle tante assenze stagionali: Ramon Planes era in Brasile per vedere, scrive il Mundo Deportivo, Leo Santos, centrale diciannovenne del Corinthians. Seguito anche dal Real Madrid, la richiesta del Timao sarebbe però già importante.