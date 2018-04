Barcellona, Cardoner nega tutto: "Nessun dubbio, Valverde resta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime ore in Spagna si è parlato molto del futuro di Ernesto Valverde. I quotidiani catalani infatti hanno messo in subbio la sua continuità al Barcellona in casa di sconfitta in finale di Copa del Rey contro il Siviglia ma Jordi Cardoner, vicepresidente del Club a Radio Barcelona ha detto: "Mi chiedo come sia possibile che quello che 15 giorni fa era buon tecnico e le persone si sono congratulate con noi per avere Ernesto Valverde come allenatore ora può essere messo in discussione. La risposta è che non ci sono dubbi sulla sua continuità: bisogna essere seri".