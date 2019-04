Barcellona, casting di quattro nomi per l'attacco. Jovic si raffredda

© foto di J.M.Colomo

Luka Jovic si raffredda, si scaldano Marcus Rashford e Antoine Griezmann. Marca dedica spazio anche al mercato del Barcellona, che continua a cercare un attaccante di livello per il dopo-Suarez. Oltre ai talenti di Manchester United e Atletico Madrid, piacciono anche Nicolas Pepé del Lille e Rodrigo del Valencia. Un casting di quattro nomi, non cinque visto che i blaugrana non sembrano intenzionati a partecipare all'asta internazionale che si scatenerà la prossima estate per il bomber serbo dell'Eintracht Francoforte.