© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è un ulteriore ostacolo per il Barcellona in caso il club decida di vedere Osumane Dembélé. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Die Welt, infatti, qualora il club catalano decidesse di cedere l'attaccante prima della scadenza del suo contratto fissata per il giugno 2022, al Borussia Dortmund, società che ha ceduto il calciatore nell'estate 2017, dovranno essere corrisposti per intero i 40 milioni di euro di bonus legati all'operazione. Dembélé è approdato a blaugrana per 105 milioni di euro più 40 di bonus.