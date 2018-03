Barcellona-Chelsea, tris catalano: ancora Messi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Barcellona trova il terzo gol contro il Chelsea. Ancora Leo Messi, al 100° gol in Champions League. Suarez arriva fino al limite, poi scarica alla sua sinistra per l'asso argentino che supera in velocità due avversari e batte Courtois ancora una volta sotto le gambe con il diagonale mancino. Dopo 64 minuti di gioco Barcellona-Chelsea 3-0.