Barcellona, ci siamo per Malcom allo Zenit. Rilancio russo a 45 milioni

Malcom sembra sempre più vicino a lasciare il Barcellona, ad un solo anno di distanza da quando approdò in blaugrana per oltre 40 milioni dal Bordeaux. Mundo Deportivo fa sapere come ormai la trattativa sia in dirittura d'arrivo, a seguito del corposo rilancio operato dallo Zenit San Pietroburgo, che ha alzato la precedente proposta portandola a 40 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Ci siamo: il brasiliano firmerà poi per cinque anni con i russi, più un'opzione per un ulteriore anno. Il Barcellona non avrà percentuali sulla futura rivendita.