Barcellona, Cillesen allontana le voci: "Il mio futuro è ancora qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jasper Cillessen resterà ancora al Barcellona. Il portiere classe '89, dopo gli impegni con la nazionale olandese contro Bielorussia e Germania, ha ammesso attraverso il microfono di Barça Tv: "Resterò ancora in blaugrana, non m'interessano le voci di mercato. Il mio futuro è chiarissimo, ho un contratto". In questa stagione, l'ex Ajax è sceso in campo appena sette volte tra Liga e Champions League.