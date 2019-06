Barcellona, Cillessen: "Non so il mio futuro, ora penso solo alla Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, il portiere dell'Olanda Jasper Cillessen ha parlato del suo futuro che ormai sembra essere lontano dal Barcellona: "Al momento non so cosa succederà, dopo questo torneo (la Nations League, ndr) andrò in vacanza con i miei amici e vedremo cosa succede".

Qual è la scadenza per decidere il tuo futuro?

"Non so, questo è ciò di cui è responsabile il mio agente, ora sono concentrato solo sulla nazionale"

Sull'interesse del Valencia?

"Il Valencia è una grande squadra, ma non so cosa succederà perché non ho ancora parlato con il mio agente, so solo quello che ho letto sui giornali e su Internet. Lo farò dopo questo finale e dopo essermi goduto le vacanze".