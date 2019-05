Barcellona, Cillessen verso la Primeira Liga: ci pensa il Benfica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jasper Cillessen verso la Primeira Liga. Come riporta A Bola, il portiere olandese sarebbe già stato autorizzato dal Barcellona a trovarsi una nuova squadra per la prossima stagione. Cillessen, arrivato in Catalogna tre anni fa, è infatti soltanto il vice-di Marc-André ter Stegen, come dimostrano le sue sole nove presenze quest'anno.