Barcellona, Cillessen via: Casteels, Sommer o un giovane per sostituirlo

Il Barcellona dovrà trovare ben presto un secondo portiere, dal momento che Jasper Cillessen ha dichiarato pubblicamente di voler andar via per fare il primo altrove. Secondo Mundo Deportivo, il club culé sta valutando diverse alternative: Koen Casteels del Wolfsburg, Yann Sommer (30) del Borussia Monchengladbach o, infine, al vaglio la possibilità di promuovere in prima squadra Inaki Pena (20) del Barça B.