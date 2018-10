Barcellona, clausola speciale per Messi: dal 2020 può andar via a zero

© foto di J.M.Colomo

Esiste una clausola nel contratto di Lionel Messi che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero nel 2020, in barba all'altra clausola, risolutoria, pari a 700 milioni di euro. Secondo Mundo Deportivo, il contratto della stella argentina prevede anche la possibilità di lasciare il Barcellona a costo zero, a partire dall'estate del 2020, ma soltanto per muoversi verso un club minore, non d'élite, non concorrente dei catalani né in Liga né in Champions League. Di fatto si tratta di una via di fuga utile nel caso in cui la Pulga volesse tornare in Argentina o provare un'esperienza in Qatar o in Giappone, come fatto da Xavi e Iniesta.