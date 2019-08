© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stamani Ariedo Braida, ds del Barcellona, è stato avvistato presso gli uffici del club in compagnia dell'avvocato Juan de Dios Crespo. Il motivo, informano da Radio Catalunya 1, non è legato all'affare Neymar, come si credeva inizialmente, bensì alla volontà del Barça di separare le strade con l'attuale direttore sportivo italiano. Già in queste ore il suo legale di fiducia sta negoziando i termini della sua dipartita.