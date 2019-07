Barcellona, club più social al mondo. Juve unica italiana nella Top 10

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona è il club più social al mondo. L'unico con più di un miliardo di interazioni nella scorsa stagione, considerando tutti i social network. Piazza d'onore per il Manchester United (916 milioni) e terzo posto per il Liverpool (755 milioni). La Juventus è l'unica rappresentante italiana nella Top 10: quarti in classifica, i bianconeri hanno visto ben 750 milioni di interazioni. Sorprende la posizione del Galatasaray, 7°, davanti a club più internazionali come Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern e Tottenham.