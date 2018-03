Barcellona, confermato l'interesse per De Ligt: tentativo in estate

È uno dei gioielli dell'Ajax e ha debuttato in Nazionale ad appena 17 anni. Matthijs De Ligt, centrale olandese, era in visita a Barcellona nei giorni scorsi, durante lo stop per gli impegni internazionali. Una presenza che non è passata inosservata: da tempo il Barcellona segue il difensore dell'Ajax, che era in Catalogna con il compagno di club Justin Kluivert. Come riporta il Mundo Deportivo, che pubblica la foto dei due giovani talenti assieme all'ex attaccante del Barcellona Patrick Kluivert, in estate i blaugrana faranno un tentativo per il giovane difensore.