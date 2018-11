Barcellona, contatti avviati per il rinnovo di contratto di Jordi Alba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jordi Alba, esterno sinistro del Barcellona accostato ieri alla Juventus, potrebbe rinnovare il proprio contratto col Barcellona, attualmente in scadenza nel giugno del 2020. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il dirigente catalano Pep Segura avrebbe contattato il suo agente Vicente Fores per iniziare ad avviare la trattativa per il prolungamento.