Barcellona, Coutinho: "Anfield da brividi. Finale? Un passo alla volta"

Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, ha parlato a Sky Sport in vista della semifinale di Champions contro il Liverpool: "E' difficile descrivere Anfield a parole, solo chi lo ha vuissuto conosce le emozioni che ti può dare quello stadio. E' una sensazione diversa da tutto. Quando vai in campo, provi un'emozione unica. Mi faceva venire i brividi. I tifosi hanno una passione incredibile per il calcio. Quando mi incontravano per strada si vedeva davvero quanto tenevano al calcio e alla propria squadra.

L'attualità al Barcellona "Anche qui la richiesta è vincere sempre. Sono due culture differenti in tutto ma la richiesta è la stessa: giocare bene e vincere".

Come vive prima di iniziare la partita? "Sono un po' ansioso prima di andare in campo, voglio solo che la partita inizi. Quando sento il morso allo stomaco significa che sono concentrato al massimo per aiutare la squadra".

La partita contro il Liverpool? "Poteva toccarci una qualsiasi squadra in semifinale. Alla fine ci è toccato il Liverpool. E' un avversario davvero difficile e dovremo essere concentrati al massimo. Il mio sogno è vincere trofei. Facciamo un passo alla volta, dobbiamo fare una grande partita".